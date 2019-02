Der ehemalige Anwalt von US-Präsident Trump, Cohen, wird erst Ende Februar vor dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses aussagen.

Die Befragung sei im Interesse der Ermittlungen verschoben worden, teilte der Ausschussvorsitzende Schiff in Washington mit. Ursprünglich sollte Cohen an diesem Freitag angehört werden. - Sonderermittler Mueller prüft, ob sich Russland zugunsten von Präsident Trump in den US-Wahlkampf 2016 eingemischt hat. Aufschluss darüber ewarten Beobachter von Cohens Vernehmung.