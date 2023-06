Ehemaliger Trump-Vertrauter Christie will ins Weiße Haus (Charles Krupa / AP / Charles Krupa)

Der 60-Jährige reichte bei der Wahlkommission die erforderlichen Unterlagen ein. Es wird damit gerechnet, dass Christie seine Kandidatur in den kommenden Stunden bei einer Veranstaltung im Bundesstaat New Hampshire öffentlich verkündet. Er war 2016 schon einmal für die Republikaner angetreten, unterlag dann aber dem späteren Präsidenten Trump. Christie war zunächst ein enger Berater Trumps, gilt aber heute als scharfer Kritiker. In aktuellen Umfragen liegt er weit abgeschlagen hinter Trump.

Zuletzt hatte auch der frühere US-Vizepräsident Pence seine Wahlunterlagen eingereicht. Auch er dürfte seine Bewerbung in Kürze offiziell verkünden.

Diese Nachricht wurde am 07.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.