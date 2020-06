Indien hat die Einladung von US-Präsident Trump zum G7-Gipfel angenommen.

Das indische Außenministerium sagte, Premierminister Modi habe mit Trump telefoniert und zugesagt, zu dem Gipfeltreffen in den USA anzureisen. Die Regierung in Neu-Delhi werde gerne mit den Vereinigten Staaten und anderen Ländern zusammenarbeiten, um den Erfolg des nächsten G7-Gipfels sicherzustellen, hieß es.



Trump will den Gipfel der sieben führenden Industrienationen um Russland, Australien, Südkorea und Indien erweitern. Die gegenwärtige Zusammensetzung sei seiner Meinung nach völlig veraltet, so Trump. Er habe nicht den Eindruck, dass die G7 gut vertrete, was in der Welt vor sich gehe. Neben den USA gehören der G7-Gruppe Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, Kanada und Japan an.



Auch Australien hatte die Einladung Trumps zum Gipfeltreffen bereits angenommen. Das Treffen soll im September und nicht wie geplant im Juni stattfinden.