US-Präsident Trump hat die Erklärung des Nationalen Notstands unterzeichnet.

Die Pressestelle des Weißen Hauses veröffentlichte ein entsprechendes Foto. Die Vorsitzende im Abgeordnetenhaus, Pelosi, sprach von Machtmissbrauch und kündigte rechtliche Schritte an. Der demokratische Fraktionschef im Senat, Schumer, sagte, der US-Kongress könne nicht zulassen, dass der Präsident die Verfassung schreddere.



Trump hat den Notstand mit der Lage an der Grenze zu Mexiko begründet und von einer Invasion gesprochen. Trump sagte in Washington, er wolle die Sicherheit gewährleisten und den Drogen- und Menschenhandel unterbinden. Mit der Erklärung des Notstands kann der Präsident auf öffentliche Gelder zurückgreifen, um den Bau einer Mauer an der Grenze zu finanzieren.



Die oppositionellen Demokraten lehnen die Mauer ab und hatten im Haushaltsentwurf Mittel dafür verweigert. Der Haushaltskompromiss, der in der vergangenen Nacht von Senat und Repräsentantenhaus gebilligt wurde, sieht rund 1,4 Milliarden Dollar für Maßnahmen zur Sicherung der Grenze zu Mexiko vor. Trump hatte ursprünglich 5,7 Milliarden gefordert.