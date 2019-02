US-Präsident Trump hat die Ausrufung des Nationalen Notstands wegen der Situation an der Grenze zu Mexiko angekündigt. Trump sagte in Washington, er wolle die Sicherheit gewährleisten und den Drogen- und Menschenhandel unterbinden.

Er werde die Notstandserklärung unterzeichnen, sobald er an den Schreibtisch zurückgekehrt sei. Mit diesem Schritt kann Trump auf öffentliche Gelder zurückgreifen, um den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren.



Die oppositionellen Demokraten lehnen die Mauer ab und hatten im Haushaltsentwurf Mittel dafür verweigert. Zudem wollen sie sich eine Klage gegen eine Notstandserklärung des Präsidenten vorbehalten. Auch der Bundesstaat New York kündigte eine Klage an.



Der Haushaltskompromiss, der in der vergangenen Nacht von Senat und Repräsentantenhaus gebilligt wurde, sieht rund 1,4 Milliarden Dollar für Maßnahmen zur Sicherung der Grenze zu Mexiko vor. Trump hatte ursprünglich 5,7 Milliarden gefordert. Mit der Einigung konnte eine neuerliche Haushaltssperre mit einer Teilschließung von Behörden verhindert werden.