US-Präsident Trump hat in seiner Rede zur Lage der Nation zu parteiübergreifender Zusammenarbeit aufgerufen. Es gehe darum, Differenzen zu überwinden, alte Wunden zu heilen und neue Lösungen zu finden. Trump wiederholte seine zentrale Forderung nach einer Mauer an der Grenze zu Mexiko. Zudem kündigte er ein zweites Treffen mit dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un an.

Trump sagte in seiner Rede vor beiden Kammern des Kongresses, seine Agenda sei weder die der Republikaner noch die der Demokraten, sondern vielmehr diejenige des amerikanischen Volkes. Die Parteien müssten ihre Politik der "Rache" und "Vergeltung" zugunsten von "Kooperation" und einem "Kompromiss" überwinden.



Trump beharrt auf Mauerbau



Im Streit um die Einwanderungspolitik wiederholte der US-Präsident seine Forderung nach einer Mauer an der Südgrenze des Landes. Er sprach von einer "dringenden nationalen Krise". Der Mauerbau sei entscheidend für die Sicherheit des Landes und für den Erhalt von Wohlstand und Arbeitsplätzen. Der Streit mit den oppositionellen Demokraten um die Mauer an der Grenze zu Mexiko hatte zu einer wochenlangen Haushaltsperre geführt. Der Präsident veranschlagt für die Finanzierung der Mauer 5,7 Milliarden Dollar im Haushalt - die Demokraten lehnen dies ab. Derzeit ist ein Übergangsetat in Kraft, der am 15. Februar ausläuft. Bis dahin sollen sich Republikaner und Demokraten über die Sicherung der Grenze nach Mexiko verständigen.



Trump äußerte sich auch zum Handelskonflikt mit China. Er warf der Volksrepublik erneut den Diebstahl geistigen Eigentums vor. China habe die US-Industrie angegriffen. Doch der Diebstahl amerikanischer Arbeitsplätze sei nun zu Ende. Der US-Präsident warb für ein neues Handelsabkommen, das unfaire Praktiken und das Handelsdefizit der USA beenden und Arbeitsplätze schützen müsse.



Zweiter Gipfel zwischen Trump und Kim



Der US-Präsident kündigte in seiner Rede zudem ein zweites Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim an. Die Zusammenkunft wird demnach am 27. und 28. Februar in Vietnam stattfinden. Es sei noch viel Arbeit zu tun, aber sein Verhältnis zu Kim sei gut, sagte Trump. Die beiden Staatschefs hatten sich im Juni 2018 zu einem historischen Gipfel über nukleare Abrüstung in Singapur getroffen. Es war die erste Zusammenkunft eines US-Präsidenten im Amt mit einem nordkoreanischen Machthaber überhaupt.



Unterstützung für Guaidó



Trump bekräftigte in Washington erneut die Rückendeckung der USA für den venezolanischen Parlamentspräsidenten Guaidó. Die Politik von Präsident Maduro habe Armut und Verzweiflung nach Venezuela gebracht. Man unterstütze das dortige Volk in seinem Streben nach Freiheit. Guaidó hatte sich vor zwei Wochen zum Übergangspräsidenten in Venezuela erklärt. Nach den USA haben ihn mittlerweile auch mehrere EU-Länder offiziell anerkannt.



US-Präsident verteidigt INF-Aufkündigung



Mit Blick auf die Beziehungen zu Russland verteidigte der US-Präsident die Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrages mit Moskau. Russland habe das Abkommen wiederholt verletzt, betonte Trump in Washington. Ob ein anderer Vertrag ausgehandelt werden könne, sei fraglich. Nach dem Ausstieg der USA aus dem INF-Vertrag hatte Russland gestern angekündigt, neue landgestützte Raketen zu bauen.



Weitere außenpolitische Themen der Rede Trumps waren die Lage in Afghanistan sowie die Beziehungen zum Iran. Der US-Präsident kündigte an, die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan zu reduzieren. Seine Regierung führe dazu konstruktive Gespräche, auch mit den Taliban. Der Iran steht nach Darstellung Trumps weiter unter strenger Beobachtung der US-Regierung. Man werde das Regime aufgrund seines aggressiven Verhaltens nicht aus den Augen lassen, erklärte Trump. Die USA hatten das Atomabkommen mit dem Iran im vergangenen Mai aufgekündigt und die Strafmaßnahmen wieder in Kraft gesetzt.