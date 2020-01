Der Grünen-Vorsitzende Habeck hat seine Kritik am Auftritt von US-Präsident Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos bekräftigt.

Seine Worte seien kein Fehler gewesen, sondern eine angemessene Antwort darauf, dass Trump sich mit seiner Absage an Klimaschutz und Multilateralismus gegen die Idee des Forums gestellt habe, sagte Habeck im Deutschlandfunk. Ein Mensch wie Trump müsse Widerrede aushalten. Habeck hatte Trumps Rede in Davos als Desaster bezeichnet und den Präsidenten selbst als Gegner. Das stieß in der Union auf Widerspruch. Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer warf Habeck vor, mit seiner Kritik an Trump nicht im Interesse der Bundesrepublik oder des Klimaschutzes gehandelt zu haben. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Beyer, wertete Habecks Worte als "antiamerikanisch" und "dumm".