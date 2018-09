US-Präsident Trump hat sich am Rande der UNO-Vollversammlung in New York selbst für seine Außenpolitik gelobt.

Bei einer Pressekonferenz (Audio) sagte Trump, er habe einen folgenschweren Krieg mit Nordkorea abgewendet. Sein Vorgänger Obama habe ihm gesagt, er sei sehr nah dran gewesen, in den Krieg gegen das Land zu ziehen. Außerdem nimmt Trump für sich in Anspruch, einen Militärschlag der syrischen Armee in der Region Idlib verhindert zu haben. Damit habe er Millionen Menschenleben gerettet. Russland und die Türkei hatten sich Mitte September darauf geeinigt, in Idlib eine entmilitarisierte Zone einzurichten. Diese Vereinbarung verhinderte einen Angriff des Assad-Regimes, vor dem auch die UNO eindringlich gewarnt hatte.



Bei einer Sitzung des Weltsicherheitsrats machte Präsident Trump China darüber hinaus den Vorwurf, sich in die US-Kongresswahl einmischen zu wollen. Die chinesische Regierung wolle nicht, dass er gewinne, weil er der erste Präsident sei, der China beim Handel herausgefordert habe. Einen Beleg für seine Behauptung legte Trump nicht vor. Er habe dies "gehört", sagte er wörtlich.