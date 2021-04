Der britisch-pakistanische Journalist und Buchautor Ahmed Rashid hat vor einer Zunahme der Gewalt seitens der Taliban gewarnt, wenn die US-Truppen aus Afghanistan abgezogen werden.

Er gehe nicht davon aus, dass sich die Taliban auf Zugeständnisse wie etwa einen Waffenstillstand einließen, sagte Rashid im Deutschlandfunk. Vielmehr werde die Terrororganisation versuchen, ihr Regime wiederherzustellen, das vor dem 11. September 2001 existierte. Die Taliban seien im Augenblick sehr auf Krieg ausgerichtet.



Rashid verwies auf die besondere Rolle Pakistans in dem Konflikt. Die gesamte Führung der Taliban und deren Familien lebten in Pakistan. Das Land selber verfolge auch große Interessen in Afghanistan. So wolle Pakistan nicht, dass Indien dort Fuß fasse.



Der 1948 in Pakistan geborene Rashid arbeitete als Korrespondent für die BBC und CNN und verfasste zahlreiche Bücher zum Islam und dem Afghanistan-Konflikt. Besonders bekannt sind die Werke "Taliban. Afghanistans Gotteskämpfer und der neue Krieg am Hindukusch" und "Sturz ins Chaos. Afghanistan, Pakistan und die Rückkehr der Taliban.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.