US-Präsident Trump hat den geplanten Abzug von US-Truppen aus Deutschland mit fehlenden Verteidigungsausgaben im Rahmen der Nato-Vereinbarungen begründet.

Trump twitterte, Deutschland zahle Russland jedes Jahr Milliarden für Energielieferungen, während die USA Deutschland vor Russland schützen sollten. Zudem sei Deutschland mit Blick auf die Zwei-Prozent-Abgabe an die Nato sehr im Verzug. Deshalb zögen die Vereinigten Staaten einige Soldaten aus Deutschland ab.



Die US-Regierung hatte zuvor Einzelheiten bekanntgegeben: Demnach soll etwa ein Drittel der US-Soldaten Deutschland verlassen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg äußerte Verständnis für die Maßnahme. Die Vereinigten Staaten hätten sich vor der Bekanntmachung eng mit allen Nato-Alliierten beraten, sagte Stoltenberg. Die Entscheidung unterstreiche dennoch das anhaltende Engagement der USA für die Nato und für die europäische Sicherheit.



Der CDU-Außenpolitiker Röttgen bezeichnete den Teilabzug als Fehler. Er sagte der "Augsburger Allgemeinen", die Schlagkraft des US-Militärs werde verringert, gerade mit Blick auf Russland und militärische Dauerkonflikte im Nahen- und Mittleren Osten. Bayerns Ministerpräsident Söder, in dessen Bundesland mehrere Standorte betroffen sind, sprach von einer Belastung des deutsch-amerikanischen Verhältnisses.



Nach Angaben von US-Verteidigungsminister Esper werden knapp 12.000 Soldaten die Bundesrepublik verlassen. Rund 5.600 sollen in andere Nato-Staaten verlegt werden und 6.400 in die Vereinigten Staaten zurückkehren. Damit zieht die Regierung von Präsident Trump gut 2.000 Soldaten mehr aus Deutschland ab, als bislang angenommen wurde. Esper forderte Deutschland auf, mehr für die Verteidigung auszugeben. - Unklar ist, was aus den Plänen der US-Regierung nach der Präsidentschaftswahl im November wird. Der Kandidat der Demokraten, Biden, will nach Angaben eines Beraters die Entscheidung im Falle eines Wahlsiegs überprüfen.