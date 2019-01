US-Präsident Trump hat sich per Telefon mit dem französischen Präsidenten Macron über den Abzug der US-Truppen aus Syrien abgestimmt.

Nach Angaben des Weißen Hauses haben sich die beiden Staatschefs gegenseitig versichert, oberstes Ziel sei es, die Terrormiliz IS zu zerstören. Die US-Truppen sollten sich demnach kontrolliert aus Syrien zurückziehen. In der Erklärung heißt es weiter, Trump und Macron bekräftigten, jeder weitere Einsatz von Chemiewaffen in dem Bürgerkriegsland dürfe nicht toleriert werden.



Der türkische Präsident Erdogan forderte von Trump eine sorgfältige Planung des US-Truppenrückzugs. In einem Gastbeitrag für die "New York Times" schrieb Erdogan, der Abzug müsse in Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern über die Bühne gehen, um die Interessen der USA, der internationalen Staatengemeinschaft und des syrischen Volkes zu wahren. Die Türkei sei der richtige Partner dafür und fest entschlossen, die Terrormiliz IS zu bekämpfen.



Sein Land sei das einzige, dass die Macht und das Engagement habe, diese Aufgabe zu erfüllen, so Erdogan. Man könne sowohl mit den USA als auch mit Russland zusammenarbeiten.



Der Sicherheitsberater von US-Präsident Trump, Bolton, reist in die Türkei, um dort mit Regierungsvertretern über den US-Truppenabzug aus Syrien zu beraten.



Bei den Gesprächen in Ankara soll es den Angaben zufolge unter anderem darum gehen, welche Rolle die Türkei in dem Bürgerkriegsland übernehmen soll, wenn die amerikanischen Truppen sich zurückgezogen haben. Konkret geht es um die Bekämpfung der Terrormiliz IS. Ein weiteres Thema dürfte die geplante Offensive der Türkei gegen kurdische Truppen in Nordsyrien sein. Die Türkei sieht die Kurden dort als Terroristen an. Die US-Regierung betrachtet sie dagegen als wichtige Verbündete im Kampf gegen den IS.



