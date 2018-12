US-Präsident Trump hat seine Entscheidung zum Truppenabzug aus Syrien verteidigt.

Er habe dies im Wahlkampf versprochen, schrieb Trump auf Twitter. Er tue das, was er gesagt habe. Er schicke die Soldaten heim zu ihren Familien, während gleichzeitig Überbleibsel der Terrormiliz IS bekämpft würden.



Trump hatte am 19. Dezember den sofortige Beginn des Rückzugs der 2.000 US-Soldaten aus Syrien bekanntgegeben. Unter anderem deswegen scheidet Verteidigungsminister Mattis aus dem Amt aus.