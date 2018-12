US-Präsident Trump hat seine Entscheidung zum Truppenabzug aus Syrien verteidigt.

Er habe dies im Wahlkampf versprochen, schrieb Trump auf Twitter. Er tue das, was er gesagt habe. Er schicke die Soldaten heim zu ihren Familien, während gleichzeitig Überbleibsel der Terrormiliz IS bekämpft würden. Trump hatte am 19. Dezember den sofortigen Beginn des Rückzugs der 2.000 US-Soldaten aus Syrien bekannt gegeben. Dies hatte teils heftige Kritik ausgelöst - unter anderem beim als einflussreich geltenden republikanischen Senator Graham. Verteidigungsminister Mattis kündigte seinen Rücktritt an.



Nach einem Treffen mit Trump stellte sich Graham nun hinter dessen Syrien-Entscheidung. Der Senator betonte, die Pläne zum Abzug würden auf "kluge Weise" verlangsamt.