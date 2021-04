Wegen des geplanten Abzugs der Nato-Truppen aus Afghanistan dringt die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl erneut darauf, Abschiebungen in das Land zu stoppen.

Geschäftsführer Burkhardt sagte, Afghanistan werde nun noch mehr zum Taliban-Land. In einem ersten Schritt müssten die Bundesländer in eigener Verantwortung den rechtlich zulässigen dreimonatigen Abschiebstopp verfügen, forderte er. Dann sollten diese bei der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern im Juni eine bundesweite Regelung vereinbaren. Kein Oppositioneller sei in Afghanistan sicher, sagte er. Nach Angaben der UNO-Hilfsmission für Afghanistan wurden in den ersten drei Monaten dieses Jahres vor allem durch Taliban-Angriffe rund 570 Zivilisten getötet und mehr als 1.200 verletzt.



Die Nato hatte gestern beschlossen, ihre Truppen ab Mai schrittweise aus Afghanistan abzuziehen. Bisher gibt es kaum Fortschritte in den Friedensgesprächen zwischen den islamistischen Taliban und der afghanischen Regierung.

