US-Verteidigungsminister Esper hat seine deutsche Amtskollegin Kramp-Karrenbauer über den Abzug von 9.500 amerikanischen Soldaten aus Deutschland unterrichtet.

Beide seien sich in einem Telefonat einig gewesen, dass die neuen Planungen der Vereinigten Staaten der Rückversicherung der Alliierten und der Stärkung der Nato dienen müssten, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. Esper habe das anhaltende Engagement der USA für das Bündnis bekräftigt. Kramp-Karrenbauer sagte, US-Soldatinnen und -Soldaten seien in Deutschland willkommen. Sie dienten natürlich auch der Sicherheit der USA im Rahmen der Nato.



Das US-Verteidigungsministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Präsident Trump dem Abzug von 9.500 der gegenwärtig 34.500 Soldaten in Deutschland zugestimmt habe. Ein Zeitplan ist aber noch nicht bekannt. Im US-Kongress gibt es Widerstand gegen die Pläne.