US-Präsident Trump hat den amerikanischen Soldaten im Irak einen Besuch abgestattet. Begleitet wurde er unter anderem von seiner Frau Melania und Sicherheitsberater Bolton. Die Visite war im Vorfeld nicht angekündigt worden.

Trump betonte, er habe nicht die Absicht, US-Soldaten aus dem Irak abzuziehen. Vielmehr könnten die Vereinigten Staaten das Land als Basis nutzen, sollten weitere Angriffe gegen die Terrormiliz IS notwendig werden. In der vergangenen Woche hatte Trump einen Abzug aller US-Soldaten aus Syrien sowie einen Teilabzug aus Afghanistan angekündigt. Kurz nach der Bekanntgabe kündigte Verteidigungsminister Mattis seinen Rücktritt an.