Russland hat sein Luftabwehrsystem S-400 ins Nachbarland Belarus verlegt. (dpa/Russian Defence Ministry)

Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, handelt es sich um zwei Divisionen, die in gut drei Wochen an den gemeinsamen Militärübungen von Russland und Belarus teilnehmen sollen.

Vor dem Hintergrund der Ukraine-Krise löst das bevorstehende Manöver im Westen große Besorgnis aus. Russland erklärt dagegen, es handele sich um eine reguläre Übung.

Seit dem Vormittag beraten US-Außenminister Blinken und der russische Außenminister Lawrow in Genf über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Blinken sagte im Vorfeld, er gehe nicht davon aus, dass der Konflikt heute gelöst werden könne. Die USA blieben aber der Diplomatie und dem Dialog verpflichtet. Eine weitere Aggression Russlands gegen die Ukraine müsse verhindert werden. Auch Lawrow erklärte, er erwarte von dem Treffen keinen Durchbruch.

