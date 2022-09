Neue Premierministerin

Das neue britische Kabinett um Premierministerin Liz Truss tagt zum ersten Mal in Downing Street. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Frank Augstein)

Finanzminister Kwasi Kwarteng

Kwartengs Eltern stammen aus Ghana, unter Premierminister Johnson war er Energieminister - und der erste Schwarze in einem britischen Kabinett. Er gilt als strikter Verfechter der Markwirtschaft und lehnt staatliche Eingriffe weitgehend ab. Der 1975 in London geborene Kwarteng unterstützte auch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

Vielen Bürgern in Großbritannien ist er vor allem durch einen Beitrag in einem Buch negativ aufgefallen. 2012 war Kwarteng Mitautor von "Britannia Unchained", das dafür plädierte, den Wohlfahrtsstaat deutlich zu verkleinern. In dem Buch heißt es unter anderem, Briten würden zu den "schlimmsten Faulenzern der Welt" gehören, sobald sie an ihrem Arbeitsplatz seien. Kwarteng hat sich mehrfach von dieser Aussage distanziert, sie wird ihm aber nach wie vor häufig von der Öffentlichkeit vorgehalten.

Außenminister James Cleverly

Er war bisher Bildungsminister, ist jetzt der erste nicht-weiße Außenminister Großbritanniens. Cleverly wurde 1969 in Birmingham geboren, sein Vater stammt aus Großbritannien, seine Mutter aus Sierra Leone. Über seine außenpolitischen Standpunkte ist bisher wenig bekannt, Cleverly gilt aber als kompromisslos loyal. Eine seine ersten Äußerungen im Amt tat er in Bezug auf eine mutmaßlich vom Iran verübte Cyberattacke auf die albanische Regierung. Diese Aussage deutet darauf hin, dass sich der außenpolitische Kurs Großbritanniens nicht wesentlich verändern dürfte. Cleverly sagte, das Vereinigte Königreich unterstütze Albanien als wertvollen Partner und NATO-Verbündeten. Man schließe sich an, wenn es darum gehe das "inakzeptable Vorgehen des Iran zu entlarven."

Innenministerin Suella Braverman

Sie wurde 1980 in Harrow, in der Nähe von London geboren. Ihre Eltern kommen ursprünglich aus Indien und waren aus Kenia und Mauritius nach Großbritannien eingewandert. Sie gilt als konservative Hardlinerin und hat zuvor als Generalstaatsanwältin gearbeitet. 2018 unter Premierministerin May war sie Ministerin für den Brexit. Braverman unterstützt die Pläne der Vorgängerregierung, in Großbritannien ankommende Migranten nach Ruanda abzuschieben. Dafür ist sie nach eigener Aussage aus dem Juli auch bereit, dass Großbritannien aus der Europäischen Kommission für Menschenrechte austritt.

Lob und Kritik von der Labour-Opposition

Die oppositionelle Labour-Partei zollte Premierministerin Truss für die diverse Regierungsspitze Respekt - kritisierte aber die politische Ausrichtung der neuen Regierung. Labour-Vizechefin Rayner sagte, es gehe darum, woher jemand komme - aber auch darum, was er tue. Truss habe als Außenministerin in der Regierung ihres Vorgängers Johnson zum "Schlamassel beigetragen", in dem man sich jetzt befinde.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.