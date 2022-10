Die Britische Premierministerin Truss kündigt eine steuerpolitische Kehrtwende an. (AFP / DANIEL LEAL)

Der erst seit gut fünf Wochen amtierende Kwarteng wurde durch den früheren Außen- und Gesundheitsminister Hunt ersetzt. Auf einer Pressekonferenz in London nahm Truss einen weiteren Teil ihres Entlastungspakets zurück. Sie betonte aber zugleich, ihre Politik niedrigerer Steuern und hoher Investitionsanreize sei grundsätzlich richtig. Weil aber der Markt irritiert darauf reagiert habe, lege sie eine Kehrtwende ein. Die Unternehmensteuer solle nun doch wie ursprünglich vorgesehen erhöht werden. Vor kurzem hatte Truss bereits die geplante Steuersenkung für Spitzenverdiener zurückgenommen.

Hintergrund für die Regierungskrise sind die heftigen Reaktionen der Finanzmärkte auf die Ende September vorgestellten Pläne. Das milliardenschwere Paket der konservativen Regierung hatte wegen einer drohenden hohen Staatsverschuldung zu Unruhen an den Finanzmärkten und auch in den eigenen Reihen geführt. Das Pfund verlor im Verhältnis zum US-Dollar deutlich an Wert. Die "Bank of England" musste mehrmals intervenieren, um die Finanzstabilität zu wahren.

