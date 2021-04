Im zentralafrikanischen Tschad hat die Armee laut eigenen Angaben mehrere hundert Aufständische getötet.

Bei zweitägigen Kämpfen seien zudem 60 Mitglieder der Rebellengruppe "FACT" gefangengenommen worden, erklärte ein Sprecher der Streitkräfte in der Hauptstadt N'Djamena. Auf Seiten der Armee seien sechs Soldaten getötet worden. Die Angaben sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen, weil Journalisten der Zugang zu dem Kampfgebiet verboten ist.



Die Gefechte ereigneten sich in der Region um die Wüstenstadt Nokou im Westen des Landes. Die FACT-Rebellen waren Mitte April aus Libyen in den Tschad eingedrungen und hatten die Stadt am Donnerstag erobert. Laut den Angaben der Armee sind die Aufständischen nun aus dem Gebiet vertrieben worden.



Bei den Kämpfen mit den Rebellen war vor knapp zwwei Wochen der langjährige Präsident Déby während eines Frontbesuchs getötet worden. Seitdem wird das Land von einem Militärrat unter Führung von Débys Sohn regiert.

