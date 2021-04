Frankreich hat den Tod von Präsident Déby im Tschad bedauert .

Man habe einen tapferen Freund verloren, teilte das Büro von Präsident Macron in einer Erklärung mit. Zugleich forderte Macron die schnelle Rückkehr zu einer Zivilregierung. Das Auswärtige Amt warnte vor bewaffneten Auseinandersetzungen in dem zentralafrikanischen Land und rief alle Deutschen dringend zur Ausreise auf. Das Militär im Tschad verhängte eine Ausgangssperre. Alle Grenzen wurden geschlossen, ebenso Schulen und öffentliche Einrichtungen.



Präsident Déby war nach Armeeangaben bei Kämpfen gegen Rebellen im Norden des Landes verwundet worden und seinen Verletzungen erlegen. Der 68-Jährige galt als wichtiger Verbündeter des Westens im Kampf gegen Dschihadisten in der Sahel-Region. Kritiker warfen ihm vor, die Opposition zu unterdrücken.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.