Der verstorbene Präsident des Tschad, Déby, ist beigesetzt worden.

Frankreichs Präsident Macron und mehrere weitere Staats- und Regierungschefs nahmen an der Trauerfeier in der Hauptstadt N'Djamena teil. Macron sicherte dem Land die Unterstützung Frankreichs zu. Man werde niemals zulassen, dass die Stabilität und Integrität des Tschad bedroht werde. Der Präsident des Kongo, Tshisekedi, versprach als Vorsitzender der Afrikanischen Union Unterstützung bei einer friedlichen und demokratischen Übergangsphase.



Déby war nach offiziellen Angaben am Dienstag im Kampf gegen Rebellen getötet worden. Nach seinem Tod übernahm sein Sohn vorübergehend die Regierungsgeschäfte.

