Im Tschad hat es bei Kundgebungen gegen die neue Militärregierung und deren Unterstützung durch Frankreich Tote und Verletzte gegeben.

In der Hauptstadt N'Djamena zogen die Menschen zu tausenden durch die Straßen. Viele forderten den Rücktritt der Militärmachthaber und riefen anti-französische Parolen. Die Polizei setzte Tränengas ein, um die Demonstrierenden auseinanderzutreiben. Nach Angaben der Justiz starben drei Menschen bei den Protesten, rund 20 erlitten Verletzungen. Die Veranstalter warfen den Einsatzkräften vor, mit scharfer Munition vorzugehen.



Vor einer Woche war Tschads Langzeitherrscher Déby bei einem Truppenbesuch von Rebellen getötet worden. Seitdem wird das Land von einem Militärrat regiert, den ein Sohn Débys führt. Er stellte sich heute in seiner ersten Rede in dieser Funktion als Kämpfer gegen Chaos und Anarchie dar und rief zur Einheit auf.

