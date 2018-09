Die Teilnehmer einer Geber-Konferenz in Berlin haben fast zwei Milliarden Euro Hilfsgelder für die Tschadsee-Region zugesichert.

Nach Angaben des Auswärtigen Amtes werden Entwicklungsbanken zudem 400 Millionen Euro an günstigen Krediten für die Krisenregion in Afrika bereitstellen. Zu den Anrainerstaaten des Tschadsees gehören Kamerun, Nigeria, Niger und der Tschad. In der Region leben rund 50 Millionen Menschen, zweieinhalb Millionen sind auf der Flucht. Der Tschad-See hat immer weniger Wasser, viele Nomaden finden kein Futter für ihre Tiere mehr. Zudem leiden die Menschen unter der islamistischen Terrormiliz Boko Haram.