In Berlin ist die internationale Geberkonferenz für die Anrainerstaaten des Tschadsees zu Ende gegangen.

Die Teilnehmer sagten insgesamt rund zwei Milliarden Dollar an Hilfsgeldern für die afrikanische Krisenregion zu. Außerdem wollen Entwicklungsbanken günstige Kredite in Höhe von fast 470 Millionen Dollar bereitstellen. Auf der zweitägigen Konferenz hatten mehr als 70 Staaten, internationale Organisationen und zivilgesellschaftliche Gruppen über ein Stabilisierung der Region gesprochen.



Zu den Anrainerstaaten des Tschadsees gehören Kamerun, Nigeria, Niger und der Tschad. In der Region leben rund 50 Millionen Menschen. Zweieinhalb Millionen sind auf der Flucht vor Krieg, Hunger, Terror und den Folgen den Klimawandels.