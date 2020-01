In Tschechien sind bei einem Brand in einem Wohnheim für Behinderte mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

Weitere 30 Personen seien verletzt worden, teilte ein Sprecher der Rettungskräfte mit. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden aus noch ungeklärter Ursache in dem Heim in einer Kleinstadt nahe der deutschen Grenze ausgebrochen.