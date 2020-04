Die tschechische Regierung hebt die seit Wochen geltenden Ausgangsbeschränkungen auf.

Dies werde ab heute wirksam, erklärte Gesundheitsminister Vojtech in Prag. Seit dem 16. März waren der Bevölkerung lediglich Wege zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Arzt oder Spaziergänge in Grünanlagen gestattet. Damit sollte die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus eingedämmt werden.



Die Regierung reagierte auf die Entscheidung eines Gerichts in Prag, das die bisherigen Maßnahmen aus formalen Gründen für rechtswidrig erklärt hatte.