Tschechien Babiš unter Druck

Bis zu 17,4 Millionen Euro an EU-Subventionen könnte der Konzern des tschechischen Premierministers Andrej Babiš zu Unrecht erhalten haben – so das Fazit eines EU-Berichts. Der Politiker weist die Vorwürfe zurück. Am Abend wollen Tausende in Prag gegen Babiš demonstrieren.

Von Marianne Allweiss

