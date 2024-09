Der tschechische Wetterdienst warnt vor extremen Regenfällen. Aus diesem Grund wird in vielen Wasserkraftwerken und Staudämmen schon jetzt Wasser abgelassen. (picture alliance / CHROMORANGE / Bernd Kröger)

An zahlreichen Staudämmen wurde Wasser abgelassen, um Kapazitäten zu schaffen. Am Wasserkraftwerk Vrane an der Moldau südlich von Prag etwa wurde der Abfluss von zuletzt 40 auf 120 Kubikmeter pro Sekunde erhöht. Das hat Einfluss auf die Elbe, die sich bei Melnik mit der Moldau vereint. Der tschechische Wetterdienst warnt vor extremen Gefahren. Tschechiens Innenminister Rakusan rief dazu auf, Veranstaltungen vor allem in der Nähe von Fluss- und Bachläufen abzusagen, sofern die Sicherheit nicht gewährleistet werden könne. Wer in Überschwemmungsgebieten wohne, solle Evakuierungsgepäck bereithalten.

Die Wettersituation in Tschechien wird auch in Sachsen mit Sorgen beobachtet. Das mögliche Hochwasser könnte vor allem in Dresden für weitere Schäden sorgen, da Teile der gestern eingestürzten Carolabrücke in der Elbe liegen.

