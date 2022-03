Aus der seit Tagen umkämpften, ukrainischen Stadt Irpin gelang es, einige Flüchtende zu evakuieren. (picture alliance / AA / Emin Sansar)

Die Kapazitäten seien fast erschöpft, teilte eine Sprecherin in Prag mit. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine seien rund 102.000 Ukraine-Flüchtlinge in dem Land registriert worden. Die tatsächliche Zahl liege vermutlich eher bei 200.000. Andere EU-Staaten sollten nun einspringen und mindestens 50.000 Menschen aufnehmen. Etwa die Hälfte der Flüchtlinge sind Kinder. Unter den Erwachsenen sind es überwiegend Frauen.

Nach Angaben von Bundesaußenministerin Baerbock arbeitet Deutschland gemeinsam mit internationalen Partnern an einer Art Luftbrücke für ukrainische Flüchtlinge aus der Republik Moldau. In einem ersten Schritt würden 2.500 Menschen von dort nach Deutschland gebracht. Moldau hat bisher rund 300.000 Menschen aus der Ukraine aufgenommen, von denen mehr als 100.000 noch im Land sind. Die ehemalige Sowjetrepublik ist eines der wirtschaftlich schwächsten Länder Europas.

