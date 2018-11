In der tschechischen Hauptstadt Prag haben tausende Menschen gegen Regierungschef Babis protestiert.

Die Demonstranten forderten am 29. Jahrestag der sogenannten Samtenen Revolution, die die kommunistische Herrschaft beendete, seinen Rücktritt. Dem Unternehmer und Politiker wird vorgeworfen, von der EU zu Unrecht Fördergelder in Milionenhöhe kassiert zu haben. Die Ermittlungen gegen ihn laufen schon länger. Sie bekamen diese Woche neue Nahrung durch ein Interview mit einem seiner Söhne. Dieser warf seinem Vater vor, ihn gegen seinen Willen außer Landes gebracht zu haben, damit er nicht gegen ihn aussagen könne.



Mit der Samtenen Revolution 1989 wurde in der damaligen Tschechoslowakei das Ende des Kommunismus und die Wende zur Demokratie eingeleitet. Der Umbruch führte später zur Gründung der beiden unabhängigen Republiken Tschechien und Slowakei.