In Tschechien bahnen sich historische Änderungen bei der Namensgebung für Frauen an.

Das Abgeordnetenhaus in Prag stimmte einer Gesetzesnovelle zu, die ihnen die freie Wahl der männlichen oder weiblichen Form des Nachnamens ermöglichen soll. Bisher müssen Frauen auf Tscheschisch - wie auch in anderen slawischen Sprachen - einen Familiennamen mit der weiblichen Endung "-ova" tragen, also etwa "Novakova", wenn der Ehemann "Novak" heißt. Die Regelung wurde in letzter Zeit häufig als absurd und als Zeichen der Ungleichheit kritisiert. Die Zustimmung der zweiten Parlamentskammer zu der Änderung steht noch aus.



Keinen Erfolg im Prager Abgeordnetenhaus hatte eine Gesetzesinitiative der Piratenpartei, künftig auf die Angabe des Geschlechts im Personalausweis zu verzichten.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.