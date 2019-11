In Tschechien haben die Menschen der Samtenen Revolution vor 30 Jahren gedacht.

In Prag legte Regierungschef Babis ein Blumengebinde nieder. Die Niederschlagung einer Studentendemonstration am 17. November 1989 hatte den Beginn der Wende vom Kommunismus zur Demokratie in der damaligen Tschechoslowakei markiert.

Schäuble: Europa stärken

An einem Festakt im tschechischen Nationalmuseum nahm auch Bundestagspräsident Schäuble teil. Er rief dazu auf, Europa zu stärken und Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Vielen erscheine es heute selbstverständlich, dass man in Freiheit und Demokratie lebe.



Gestern hatten in Prag Hunderttausende den Rücktritt von Ministerpräsident Babis gefordert. Sie werfen dem Multimilliardär vor, als Politiker und Unternehmer in einem Interessenskonflikt zu stehen.