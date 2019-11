Vor dem 30. Jahrestag der Samtenen Revolution haben in der tschechischen Hauptstadt Prag viele Menschen erneut gegen die Regierung protestiert.

Die Veranstalter nannten als Schätzung 250.000 Teilnehmer. Die Demonstranten forderten Ministerpräsident Babis zum Rücktritt auf. Sie warfen ihm Interessenskonflikte als Unternehmer und Regierungschef vor. Babis hielt den Demonstranten vor, das Datum des Jahrestags für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Der Politiker steht an der Spitze einer Minderheitsregierung aus seiner populistischen Partei ANO und den Sozialdemokraten.



Heute soll in Prag mit einem Festakt an die Niederschlagung einer friedlichen Studentendemonstration vor 30 Jahren erinnert werden. Mit dem 17. November 1989 begann der politische Umbruch in der damaligen Tschechoslowakei.