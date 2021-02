Tschechien verschärft den Corona-Lockdown.

Wegen der hohen Infektionszahlen wird die Bewegungsfreiheit der Menschen im ganzen Land drastisch eingeschränkt. Sie dürfen ihren jeweiligen Bezirk von Montag an nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Das gab Innenminister Hamacek gestern Abend bekannt. Die Bezirke entsprechen in ihrer Größe etwa den Landkreisen in Deutschland. Spaziergänge sind nur in der eigenen Stadt oder Gemeinde möglich.



Erlaubt bleiben Fahrten zur Arbeit, zum Arzt und zu Behörden, wenn entsprechende Nachweise erbracht werden. Die Maßnahmen gelten zunächst für drei Wochen. Die Einhaltung soll nicht nur von der Polizei, sondern auch von 5.000 Soldaten kontrolliert werden. - Tschechien hat die höchste Infektionsrate in der ganzen EU.

