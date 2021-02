Wegen der hohen Infektionszahlen in Tschechien wird die Bewegungsfreiheit der Menschen im ganzen Land drastisch eingeschränkt.

Von Montag an dürfen sie ihren jeweiligen Bezirk nur noch in Ausnahmefällen verlassen. Das gab Innenminister Hamacek gestern Abend bekannt. Die Maßnahmen gelten zunächst für drei Wochen. - Tschechien hat mit rund 700 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche die höchste Infektionsrate in der ganzen EU.

