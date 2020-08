Bei einem Brand in einem Wohnblock in Tschechien sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Todesopfern bei dem Unglück in Bohumin im Osten des Landes sind fünf Menschen, die in Panik aus einem Fenster im zwölften Stock sprangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Das Feuer brach demnach in einer Wohnung in der elften Etage des Hochhauses aus. Mit insgesamt elf Toten - darunter mehrere Kinder - handelt es sich um die schlimmste Brandkatastrophe in der Geschichte Tschechiens seit dem Jahr 1990. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.