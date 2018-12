Bei einem Grubenunglück in Tschechien sind mindestens fünf Bergarbeiter ums Leben gekommen.

Wie ein Sprecher des Unternehmens in Karvina im Osten des Landes mitteilte, werden acht weitere Männer vermisst, zehn Arbeiter wurden verletzt. Die Such- und Rettungsarbeiten seien in vollem Gange, hieß es. Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte sich in dem Steinkohle-Bergwerk in 800 Metern Tiefe aus noch unbekannten Gründen eine Methangas-Explosion ereignet. Bei den Todesopfern handelt es sich vermutlich um Arbeiter aus dem nahen Polen.