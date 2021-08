Tschechiens Ministerpräsident Babis ist bei einem Wahlkampfauftritt mit Eiern beworfen worden.

Der Vorfall ereignete sich an seinem Wohnort Pruhonice bei Prag. Leibwächter brachten den Regierungschef in ein nahe gelegenes Café. Babis sagte in einem Interview, er sei von Gegnern der Corona-Maßnahmen angegriffen worden.



Vor dem Auftritt hatten hatten Kritiker des Regierungschefs Hunderte weißer Kreuze auf den Boden gemalt. Sie wollten damit nach eigener Aussage an die mehr als 30.300 Toten der Corona-Pandemie in Tschechien erinnern. In dem Land finden in zwei Monaten Parlamentswahlen statt.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.