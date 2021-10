In Tschechien endet heute die zweitägige Parlamentswahl.

Die mehr als acht Millionen Wahlberechtigten haben noch bis 14 Uhr Zeit, ihre Stimme abzugeben. Dann schließen die Wahllokale. Mit aussagekräftigen Ergebnissen wird am Abend gerechnet. Am ersten Tag der Abstimmung zeichnete sich eine rege Beteiligung ab, wie die Nachrichtenagentur CTK mitteilte. In Prag bildeten sich demnach zeitweise Warteschlangen vor den Wahllokalen.



Die populistische ANO-Bewegung von Regierungschef Babis war als Favoritin in die Wahl gegangen. Babis steht nach der Veröffentlichung der sogenannten Pandora Papers unter Druck. Den Recherchen eines internationalen Journalisten-Netzwerks zufolge soll der Multimilliardär 2009 über eine Briefkastenfirma für 15 Millionen Euro Immobilien in Frankreich gekauft haben. Er hat Vorwürfe der Geldwäsche und Steuerhinterziehung zurückgewiesen.

