Im Fall um mutmaßlichen Betrug bei EU-Subventionen hat die Polizei in Tschechien ihre Ermittlungen gegen Regierungschef Babis abgeschlossen und eine Anklage empfohlen.

Die Staatsanwaltschaft in Prag teilte mit, die Ergebnisse lägen vor. Nun müsse man entscheiden, ob Anklage erhoben werde. - Babis wird vorgeworfen, sich im Jahr 2008 Fördergelder in Höhe von 1,6 Millionen Euro erschlichen zu haben. Die Mittel waren für kleine und mittelständische Unternehmen bestimmt. Doch Babis stand an der Spitze eines Firmenkonglomerats mit fast 200 Unternehmen. Er selbst hat jegliches Fehlverhalten zurückgewiesen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.