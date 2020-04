Die tschechischen Behörden haben drei Politiker unter Polizeischutz gestellt, weil es Mordpläne gegen sie geben soll.

Der Prager Bezirksbürgermeister Kolar sagte dem Fernsehsender Prima TV, er sei an einen geheimen Ort gebracht worden, weil es in Prag einen Russen gebe, der den Auftrag habe, ihn zu liquidieren. Auch ein weiterer Bezirksbürgermeister sowie Oberbürgermeister Hrib stehen unter dem Schutz der Behörden.



Hintergrund ist Medienberichten zufolge ein Streit über die Entfernung der Statue eines sowjetischen Weltkriegs-Generals in Prag. Hrib und Kolar waren mit Moskau aneinander geraten, nachdem sie Abbau des Denkmals veranlasst hatten.