Europäische Politiker holen sich für die Europawahl im nächsten Jahr Hilfe von Rechtspopulisten aus den USA.

Am Wochenende war Steve Bannon, der frühere Berater des amerikanischen Präsidenten Trump, zu Gast beim tschechischen Präsidenten Zeman. Das hat ein Bundestagsabgeordneter der AfD, der auch bei dem Treffen dabei war, dem tschechischen Rundfunk bestätigt. In Prag hat Bannon seine Kampagne "The Movement" vorgestellt. Er will erreichen, dass sich rechte Abgeordnete im EU-Parlament zusammenschließen, um bei der Europawahl erfolgreich zu sein. Bannon steht in diesem Zusammenhang in Kontakt mit Politikern in England, Frankreich, Italien, Ungarn, Polen und Deutschland.