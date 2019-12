Tschechiens Präsident Zeman hat Russland heftig kritisiert.

Der Staatschef bezeichnete die Einwände Moskaus gegen den neuen Feiertag zum Gedenken an die Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 als Unverschämtheit. Er behalte sich vor, von seiner bereits zugesagten Teilnahme an der 75-Jahr-Feier zum Ende des Zweiten Weltkriegs in der russischen Hauptstadt Abstand zu nehmen, betonte Zeman.



Das Parlament in Prag hatte ein Gesetz verabschiedet, mit dem der 21. August als Feiertag zum Gedenken an die Opfer der Invasion und der darauffolgenden Besetzung durch die Truppen des Warschauer Paktes bestimmt wurde. Im russischen Außenministerium war daraufhin von einer großen Enttäuschung die Rede. Die Einführung des Feiertags in Tschechien würde kaum zu einer erfolgreichen bilateralen Kooperation beitragen, hieß es.