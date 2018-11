Die tschechische Minderheitsregierung von Ministerpräsident Babis hat ein Misstrauensvotum überstanden.

Im Parlament in Prag stimmten 92 Abgeordnete für das Absetzen des Kabinetts. Erforderlich wären 101 Stimmen gewesen. Seit Ende Juni regiert in Tschechien ein Bündnis aus liberal-populistischer ANO und sozialdemokratischer CSSD. Die CSSD-Abgeordneten enthielten sich der Stimme.



Grund für den Misstrauensantrag der Opposition waren Vorwürfe, Babis habe mit seiner früheren Firma Agrofert zu Unrecht EU-Subventionen in Millionenhöhe kassiert. Babis bestreitet das. - Am Abend demonstrierten in Prag 8.000 Menschen gegen die Regierung und forderten Babis' Rücktritt.