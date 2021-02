In Tschechien hat die Regierung deutschen Covid-19-Patienten vorgeworfen, Betten in einer überlasteten Klinik zu belegen.

Der stellvertretende Gesundheitsminister Cerny sagte im Fernsehsender CT, in einem Krankenhaus der westlichen Grenzstadt Cheb, zu deutsch Eger, liege eine relativ große Zahl deutscher Bürger. Er forderte, die Menschen nach Deutschland zurückzuschicken.



Ein Sprecher der Klinikbetreibers dementierte die Angaben der Regierung. Es werde in Cheb derzeit kein einziger Covid-19-Patient aus Deutschland versorgt, sagte er. Es seien lediglich in anderen Abteilungen vereinzelt Deutsche behandelt worden. Dies habe aber keinen Einfluss auf die Kapazitäten der Intensivstation gehabt.

