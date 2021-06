Tschechiens Ministerpräsident Babis hat eine Misstrauensabstimmung im Parlament überstanden.

Die Opposition verfehlte die nötige Mehrheit von 101 Stimmen. Die Abgeordneten der Kommunistischen Partei beteiligten sich nicht an der Abstimmung über den Misstrauensantrag, wodurch eine Mehrheit dafür unmöglich wurde.



Oppositionspolitiker warfen Babis in der mehr als elfstündigen Debatte unter anderem Versagen bei der Corona-Bekämpfung vor. Seit Pandemiebeginn gab es in Tschechien mehr als 30.000 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion. Das Land hat knapp elf Millionen Einwohner.



Babis' Ano-Bewegung und die Sozialdemokraten bilden eine Minderheitsregierung. Anfang Oktober wird in Tschechien ein neues Parlament gewählt.

