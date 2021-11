Auch In Tschechien sind die Infektionszahlen stark gestiegen - Szene in der Prager Innenstadt. (dpa/ Vít Šimánek)

Das kündigte Ministerpräsident Babis nach Angaben der Nachrichtenagentur CTK in Prag an. Die Maßnahme gilt demnach von morgen an für zunächst 30 Tage. Der Notstand ermöglicht es der Regierung, Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit auszusetzen. Zudem können Medizinstudenten zum Dienst in den Krankenhäusern verpflichtet werden.

In Tschechien liegt die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen derzeit bei mehr als 1.000. In dem Land hatte bereits von Oktober vergangenen Jahres bis Mitte April der nationale Notstand gegolten.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 25.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.