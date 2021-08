Bei einem Zugunglück nahe der bayerischen Grenze sind in Tschechien mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Wie die private deutsche Betreibergesellschaft Länderbahn mitteilte, kollidierte am Morgen ein aus München kommender Expresszug mit einem tschechischen Regionalzug. Der tschechische Verkehrsminister Havlicek sagte, der Zug aus Deutschland habe ein Haltesignal missachtet. Unter den drei Toten seien die Lokführer beider Züge und eine Passagierin, die in der tschechischen Regionalbahn gesessen habe. Ministerpräsident Babis drückte den Familien der Opfer sein Beileid aus.



Nach Angaben der Rettungsdienste wurden zehn Menschen mit schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen in tschechische Krankenhäuser gebracht. Mehr als 30 Personen erlitten leichtere Verletzungen. Viele von ihnen waren Fahrgäste des Zuges, der aus Deutschland kam.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.