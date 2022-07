Die Regierung empfängt zu diesem Anlass in der Unesco-Welterbestätte Schloss Litomysl die EU-Kommission mit ihrer Präsidentin von der Leyen. Die Regierung in Prag will während ihrer Ratspräsidentschaft unter anderem die militärische und humanitäre Hilfe für die Ukraine in den Fokus rücken. Ein weiteres Ziel ist, die geplante EU-Mitgliedschaft der Westbalkan-Staaten voranzubringen.

